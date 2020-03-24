Московский салон красоты сдал полиции вернувшуюся из Италии клиентку

Московский салон красоты сдал полиции клиентку, которая вернулась из Италии и пришла на маникюр. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в понедельник, 23 марта, в районе Пресненский. Посетительница салона, которая оказалась уроженкой Белоруссии, рассказала, что 8 марта вернулась из охваченной коронавирусом Италии и должна находиться в самоизоляции. Она отметила, что прошла проверку на наличие вируса в аэропорту, диагноз не подтвердился.

Тогда сотрудники салона вызвали наряд полиции, на место событий также приехала скорая помощь. Медики еще раз проверили белоруску, заболевание у нее не обнаружилось.

В настоящий момент расследование инцидента продолжается.

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Ранее в марте журналисты назвали модные тренды, появившиеся в 2020 году благодаря коронавирусу. Так, например, бьюти-блогеры начали делать маникюр, посвященный заболеванию. На одном из опубликованных в соцсетях кадров запечатлены ногти с рисунками в виде лиц в масках, на некоторые из них мастер прикрепил зеленые фигуры, символизирующие вирус. На другом снимке изображен голубой маникюр с надписью COVID-19.

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