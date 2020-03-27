Samsung Galaxy Z Flip за 120 тысяч провалилcя в России

Раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip провалился в российской продаже. Корейская компания реализовала в России менее тысячи экземпляров, сообщает газета «Ведомости».

Во второй половине февраля Samsung продала на российском рынке чуть менее 900 аппаратов. Эта информация следует из материалов компании-партнера Samsung, ее подтвердил близкий к корейской корпорации источник. По продажам всех смартфонов в штуках за февраль производитель из Южной Кореи оказался на втором месте. Устройства компании заняли около 21 процента рынка, общее количество проданных смартфонов в России за второй месяц года составило 2,15 миллиона штук.

Источник сообщил, что самым успешным гаджетом корейской компании на рынке России оказался Galaxy A10 с 32 гигабайтами встроенной памяти. За февраль было продано около 73 тысяч единиц бюджетного девайса, представленного в марте 2019 года.

В середине марта эксперты отметили низкий интерес потребителей к флагманским смартфонам Samsung, особенно на родине бренда. Близкие к цепочке производства источники назвали причинами плохого старта линейки экономический кризис и снижение субсидий, выплачиваемых Samsung ретейлерам. Также на снижение спроса повлияли карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса.

Флагманская раскладушка Samsung Galaxy Z Flip была представлена в середине февраля. Устройство получило 6,7-дюймовый основной гибкий экран, 1,06-дюймовый дополнительный, процессор Snapdragon 855+, восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. В России девайс оценили в 120 тысяч рублей.

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