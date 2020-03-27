Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса

В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.

Учения пройдут на семи полигонах Минобороны России. В них будут задействованы подразделения воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

«В ходе учений будут на практике отработаны задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны создаст специальные военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.

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