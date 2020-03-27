Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса

В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.
Учения пройдут на семи полигонах Минобороны России. В них будут задействованы подразделения воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.
«В ходе учений будут на практике отработаны задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минобороны создаст специальные военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения