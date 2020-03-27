Число заразившихся коронавирусом на Украине резко возросло

На Украине возросло число заразившихся коронавирусом: зафиксировано 218 случаев инфицирования. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина».
По его словам, за предыдущие сутки зафиксировано 62 новых случая. «Есть и хорошие новости — четыре случая выздоровления, из них один ребенок. Ждем сегодня на выписку пятого», — рассказал Ляшко.
По данным Центра общественного здоровья, больше всего зараженных коронавирусом в Черновицкой области — 47 человек, один умер. В Киеве вирус SARS-CoV-2 также диагностирован у 47 человек. 32 случая инфицирования обнаружены в Киевской области, 25 — в Тернопольской, где зафиксирована одна смерть, в Ивано-Франковской — 24 случая, в том числе 2 летальных.
В то же время украинские власти объявили о создании Штаба по ликвидации последствий распространения COVID-19, первое заседание которого состоялось 26 марта. Сообщается, что он будет работать круглосуточно и реагировать на угрозы, возникшие из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комисаренко заявил, что число зараженных коронавирусом в стране может превышать официальные данные в 8-10 раз.
На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения