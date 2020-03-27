Число заразившихся коронавирусом на Украине резко возросло

На Украине возросло число заразившихся коронавирусом: зафиксировано 218 случаев инфицирования. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, за предыдущие сутки зафиксировано 62 новых случая. «Есть и хорошие новости — четыре случая выздоровления, из них один ребенок. Ждем сегодня на выписку пятого», — рассказал Ляшко.

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По данным Центра общественного здоровья, больше всего зараженных коронавирусом в Черновицкой области — 47 человек, один умер. В Киеве вирус SARS-CoV-2 также диагностирован у 47 человек. 32 случая инфицирования обнаружены в Киевской области, 25 — в Тернопольской, где зафиксирована одна смерть, в Ивано-Франковской — 24 случая, в том числе 2 летальных.

В то же время украинские власти объявили о создании Штаба по ликвидации последствий распространения COVID-19, первое заседание которого состоялось 26 марта. Сообщается, что он будет работать круглосуточно и реагировать на угрозы, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комисаренко заявил, что число зараженных коронавирусом в стране может превышать официальные данные в 8-10 раз.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

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