Российские квартиры взлетели в цене. В марте жилье в новостройках подорожало в среднем на 1,9 процента, а за год рост составил десять процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

В настоящее время средняя цена квадратного метра по стране равняется 85,9 тысячи рублей. В Москве данный показатель составляет 201,3 тысячи рублей (плюс два процента за месяц). Подобную динамику наблюдают и в Санкт-Петербурге, где квадратный метр «первички» продается в среднем за 131,7 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали квартиры также и в Нижнем Новгороде — плюс четыре процента (80,4 тысячи рублей за «квадрат»).

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В годовом выражении рост составил девять процентов для Москвы, семь процентов для Петербурга и в среднем восемь процентов для других городов-миллионников. Также эксперты отмечают и рост спроса. В течение второй недели марта он вырос на 30 процентов, с 16 по 22 марта — еще на десять процентов к уровню предыдущей недели.

Ранее специалисты в сфере недвижимости сообщили, что россияне спасают свои рублевые сбережения с помощью ипотеки (в основном это состоятельные граждане). Они берут ипотеку с переплатой в 4-5 процентов годовых, поскольку понимают, что реальная инфляция для капитала чувствительнее, чем размер их переплаты по кредиту. Кредитный договор с банком защищает деньги от девальвации, говорят риелторы.

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