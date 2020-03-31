Раскрыт смысл Су-57

В последнем выпуске журнала «Горизонты», издаваемом Объединенной авиастроительной корпорацией, появилась статья, в которой раскрывается смысл названия российского перспективного истребителя Су-57.

Как сообщается в публикации, цифра 5 в названии говорит о «пятом поколении отечественных истребителей», тогда как цифра 7 является счастливой для конструкторского бюро «Сухой» и напоминает о связи самолета с Су-27.

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В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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