Налог на самозанятых распространили на всю Россию

Госдума приняла закон, вводящий налог на самозанятых граждан во всех субъектах России, сообщает ТАСС. Таким образом, его распространили на всю территорию страны, хотя изначально в законе от 2018 года речь шла о десятилетнем эксперименте в четырех регионах.

В пояснительной записке к документу указывается на востребованность отдельного налогового режима для самозанятых, поскольку он дает им возможность легально заниматься предпринимательством с минимальными издержками.

Также отмечается, что на сегодняшний день число зарегистрированных самозанятых в России составляет около 550 тысяч человек.

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Налоговый режим для самозанятых россиян был введен в 2018 году и начал действовать с 2019-го в порядке эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Изначальный план предусматривал, что эксперимент продлится 10 лет, после чего будет принято решение о его распространении на всю страну. Однако уже в прошлом году режим был введен еще в 19 субъектах РФ.

Самозанятыми могут считаться граждане, производящие продукцию или оказывающие услуги без найма сотрудников. Налоговые ставки для них равняются четырем процентам для доходов, полученных от физлиц, и шести процентам — для доходов от юрлиц. При этом самозанятые освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.

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