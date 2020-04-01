Тренер Макгрегора «подразнил» фанатов словами о новом сопернике для Фергюсона

Известный журналист Ариэль Хельвани в Twitter предложить выбрать соперника для американского бойца смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсона. В комментариях отметился тренер ирландца Конора Макгрегора Джон Кавана.

Хельвани дал подписчикам возможность выбирать из двух кандидатов: россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи. Кавана при этом написал: «Возможно, есть и третья опция...». Подписчики сочли, что тренер намекает на Макгрегора, и призвали его «не дразнить» фанатов.

Сам Хельвани 30 марта сообщил, что Фергюсону предложили соперника на замену, если сорвется бой с Нурмагомедовым в рамках турнира UFC 249. Россиянин не может покинуть страну из-за закрытия границ вследствие распространения коронавируса. Фергюсон якобы может подраться именно с Гейджи, причем поединок пройдет 18 апреля.

30 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что вынужден преодолевать трудности в организации поединка с участием Нурмагомедова. По его словам, планы относительно UFC 249 постоянно терпят крушение.

Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в американском Бруклине 19 апреля на турнире UFC 249. Из-за распространения коронавируса этот вариант был отклонен.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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