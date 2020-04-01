В Белоруссии выросло число умерших от коронавируса

В Белоруссии умер второй пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 жителей Белоруссии, их число выросло. В стране на данный момент провели более 32 тысяч тестов на коронавирус.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в сокрытии властями реальной статистики по ситуации с распространением коронавируса. По его словам, ситуация контролируется и карантинные меры вводиться не будут, однако в СМИ появляются фейки, на фоне которых растет недоверие к руководству страны.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Медики считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека. Общее число инфицированных в мире превысило 872 тысячи человек; 43 тысячи умерли, более 184 тысяч излечились.

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