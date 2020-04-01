В Белоруссии выросло число умерших от коронавируса

В Белоруссии умер второй пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 жителей Белоруссии, их число выросло. В стране на данный момент провели более 32 тысяч тестов на коронавирус.
31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в сокрытии властями реальной статистики по ситуации с распространением коронавируса. По его словам, ситуация контролируется и карантинные меры вводиться не будут, однако в СМИ появляются фейки, на фоне которых растет недоверие к руководству страны.
Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Медики считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека. Общее число инфицированных в мире превысило 872 тысячи человек; 43 тысячи умерли, более 184 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения