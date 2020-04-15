UFC запустил платформу FIGHT PASS в России

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запустил руссокязычную версию сервиса UFC FIGHT PASS. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для российских болельщиков промоушен подготовил эксклюзивное предложение: просмотр прямых трансляций и записей прошедших турниров UFC за 399 рублей в месяц. Кроме того, будущих абонементов ждут скидки при оформлении подписки на шесть или 12 месяцев.

Как и международная версия, российский UFC FIGHT PASS будет также доступен на различных платформах: SmartTV, iOS, Android и WEB. Трансляции будут сопровождаться комментариями на русском или английском языке.

UFC FIGHT PASS предлагает не только записи и прямые эфиры турниров промоушена. Платформа предоставляет доступ к просмотру турниров и других организаций по различным видам единоборств. Сервис транслирует состязания по кикбоксингу Glory, MMA (Invicta FC, Cage Warriors), грэпплингу (Submission Underground, Quintet, Polaris). Кроме того, подписчкики получат доступ к обширной библиотеке архивных турниров и боев. UFC принадлежат права поединки PRIDE, WEC и Strikeforce.

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