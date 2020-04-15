Песков прокомментировал сообщения о новом обращении Путина к нации

Специального обращения президента Владимира Путина к нации не запланировано, глава государства выступит с речью в начале совещания с членами правительства, прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 15 апреля.

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Ранее сообщалось, что глава государства сделает заявление перед началом совещания, которое состоится около 15:00 по московскому времени.

13 апреля российский лидер заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.

Последний раз Путин обратился к согражданам с заявлением перед совещанием с российскими губернаторами 8 апреля. Он призвал граждан выдержать испытания, связанные с ограничениями на фоне борьбы с коронавирусом. По его словам, «заразу коронавирусную» возможно победить, если отнестись к принимаемым властями мерам ответственно. Тогда же Путин объявил о новых мерах поддержки, в частности о доплатах врачам.

В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 24 тысячи.

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