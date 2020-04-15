Песков прокомментировал сообщения о новом обращении Путина к нации

Специального обращения президента Владимира Путина к нации не запланировано, глава государства выступит с речью в начале совещания с членами правительства, прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 15 апреля.
Ранее сообщалось, что глава государства сделает заявление перед началом совещания, которое состоится около 15:00 по московскому времени.
13 апреля российский лидер заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.
Последний раз Путин обратился к согражданам с заявлением перед совещанием с российскими губернаторами 8 апреля. Он призвал граждан выдержать испытания, связанные с ограничениями на фоне борьбы с коронавирусом. По его словам, «заразу коронавирусную» возможно победить, если отнестись к принимаемым властями мерам ответственно. Тогда же Путин объявил о новых мерах поддержки, в частности о доплатах врачам.
В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 24 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения