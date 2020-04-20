Израиль поучаствует в параде Победы на высшем уровне

Израиль будет представлен на отложенном из-за пандемии параде Победы в Москве на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский.

По словам дипломата, Израиль, как и ранее, поучаствует в праздновании Дня Победы на самом высоком уровне. «Мы полностью пониманием решение российского правительства перенести даты парада в данной ситуации», — прокомментировал он решение президента страны о переносе по причине эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Белоцерковский напомнил, что 9 Мая — официальный праздник и в еврейском государстве. Он рассказал, что власти Израиля тоже рассматривают перспективу отмены праздничных мероприятий. «Здоровье и безопасность людей являются нашим главным приоритетом, и формат празднований, думаю, будет отвечать требованию сохранить здоровье наших граждан и наших ветеранов», — подчеркнул он.

16 апреля стало известно о временной отмене и переносе парада Победы на Красной площади. О новой дате проведения военного парада объявят позднее.

По состоянию на 20 апреля зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом в России. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большее количество инфицированных находятся в Москве и Подмосковье.

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