Названа причина смерти оставленной на лавке у подъезда москвички

Результаты вскрытия умершей на лавке возле подъезда москвички показали, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне кардиомиопатии и «выраженных изменений в органах» из-за алкоголя. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В департаменте добавили, что пневмонии и других признаков коронавируса у женщины не было.

Ранее в департаменте сообщили, что женщину госпитализировали 17 апреля в городскую больницу №52 с подозрением на пневмонию и жалобами на повышенную температуру (37-37,5 градусов). Медики сделали ей компьютерную томографию легких и взяли тест на коронавирус, но не обнаружили изменений в легких, а тест дал отрицательный результат.

Женщину выписали и отправили домой на социальном такси. Утверждается, что на тот момент она могла двигаться самостоятельно и была активна. Соцработники встретили женщину возле дома и хотели проводить ее до квартиры, но возле подъезда ей стало плохо. Соцработники вызвали скорую и попросили сына спуститься. Скорая приехала через 11 минут и диагностировала смерть.

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