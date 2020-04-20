Пропавшая при пожаре овца вернулась к хозяевам спустя семь лет

В австралийской деревне Данолли, штат Тасмания, нашли овцу, пропавшую в 2013 году во время лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Australian Broadcasting Corporation.

Овца по кличке Приклс (Prickles — с англ. «колючки») сбежала с фермы семь лет назад, когда на юго-востоке Тасмании бушевали лесные пожары. В 2020 году хозяева нашли обросшую беглянку. Фермерша Элис Грей (Alice Gray) рассказала, что без ухода овца стала похожа на огромный пушистый шерстяной шар. «Она выглядит здоровой. Теперь она очень рада оказаться в компании маленьких друзей из стада», — отметила она.

Материалы по теме «Это серьезное испытание» Космонавты, отшельники и мореплаватели — о том, как пережить самоизоляцию в эпоху коронавируса

Грей заметила Приклс, когда отмечала день рождения шестилетнего сына. Семья находилась в самоизоляции на ферме и по случаю праздника устроила барбекю на пастбище. «На противоположной стороне плотины мы увидели это большое, белое и пушистое нечто», — рассказала фермерша. Потерявшуюся овцу поймал муж Грей.

В 2013 году их ферма серьезно пострадала из-за лесных пожаров. Семье пришлось заменить 50 километров ограждения. «Именно тогда она и попала в ловушку на окраине фермы. Как только мы построили новый забор, она уже не смогла вернуться в стадо», — пояснила хозяйка Приклс.

Грей предложила пользователям сети угадать, сколько весит мех Приклс, сделав пожертвование. Так фермерша собирает средства для организации ООН, которая помогает беженцам. Стрижка овцы назначена на 1 мая. Чтобы вес ее шерсти оказался рекордным, он должен превысить 41,1 килограмма.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!