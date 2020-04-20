Киргизам посоветовали в период карантина раскрывать таланты

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев посоветовал горожанам открывать в себе скрытые таланты и делать челленджи, посвященные самоизоляции и соблюдению санитарных норм в период карантина. Об пишет «Sputnik Киргизия».

«Хочу всем посоветовать занять себя дома различными делами. Например, во многих других странах публикуют необычные видеоролики. Это для граждан, сидящих в самоизоляции. Сейчас такое время, чтобы открывать скрытые таланты», — сказал он, добавив, что у киргизов есть большие возможности через интернет поддержать друг друга.

Орозалиев призвал жителей столицы Киргизии не выходить из дома и посоветовал гражданам не кататься по городу на велосипедах, отметив, что осталось «совсем немного до победы над вирусом».

«В случае выезда и нарушения норм чрезвычайного положения велосипеды будут изыматься. Советуем не кататься на них по городу», — заявил комендант.

В Бишкеке и других регионах Киргизии введен комендантский час с 21.00 до 6.00. В четырех городах и четырех районах до конца апреля действует режим чрезвычайного положения с требованием самоизоляции. Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев не исключил возможности продления карантинных мер до середины мая.

По последним данным, в Киргизии коронавирусом заразились 568 человек, семеро умерли. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2,4 миллиона человек; 165 тысяч скончались, 625 тысяч излечились.

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