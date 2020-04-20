Мертвых тюремщиков призвали вернуться на службу из-за коронавируса

Руководство тюрьмы по ошибке разослало мертвым тюремщикам письма с призывом вернуться на работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает газета The Sun.

Родственники усопших тюремных надзирателей получили официальные письма из тюрьмы в пятницу, 17 апреля. В тексте покойников попросили вернуться на службу, пока в стране бушует коронавирусная инфекция нового типа.

40-летняя вдова Керри Джелфс (Kerry Jelfs) призналась, что письмо нанесло ей психологическую травму. Ее супруг Майк, который работал надзирателем в тюрьме, умер в декабре 2018 года от рака.

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«Тюремная служба оповещена о смерти Майка. Как подобное могло произойти? Это письмо всколыхнуло травмирующие воспоминания. Теперь я страдаю от ночных кошмаров. Я не могла поверить своим глазам, когда открыла конверт», — пожаловалась Джелфс.

Письмо было датировано 14 апреля. В нем написано: «Дорогой Майк. Мы обращаемся к вам за помощью, как к квалифицированному и опытному тюремному надзирателю в отставке. Мы призываем вас помочь нам пережить эту национальную катастрофу. Просим вас вернуться на службу на краткосрочный период, чтобы поддерживать порядок в тюрьмах и следить за общественной безопасностью».

Бывшим сотрудникам предлагали временный контракт на три, шесть или девять месяцев. Отмечается, что подобные предложения разослали десяткам усопших тюремных надзирателей.

В феврале сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш выдали сертификат о смерти, в котором покойнику пожелали светлого будущего. Фотография сертификата попала в интернет и получила вирусную популярность.

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