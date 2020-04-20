Спрогнозирован интерес россиян к снятию стресса после самоизоляции

У российских туристов после стресса на фоне введенного из-за вспышки коронавируса карантина и длительного периода самоизоляции возникнет потребность в оздоровительном отдыхе и лечении. Таким прогнозом поделилась директор компании «Ривьера-Сочи» Надежда Сердюкова, пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

«По нашим ощущениям, такие предложения будут очень популярны, их даже сейчас уже спрашивают», — отметила представительница туроператора. По ее словам, особый интерес у россиян вызовут программы по снятию стресса, очищению организма и снижению веса.

Сердюкова также рассказала, что большинство туристических компаний из-за отсутствия официальных распоряжений планируют начать летний сезон с 1 июня и предлагают варианты путешествий с минимальной предоплатой. В то же время, по их данным, большим спросом в настоящее время пользуются туры на август-сентябрь.

16 апреля российские туристы признались, что за время режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, успели соскучиться по поездкам за границу. Так, почти половина россиян, 49 процентов, тоскует по прогулкам по европейским городам и осмотру местных достопримечательностей.

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