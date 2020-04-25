«Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции. Об этом на своей странице в Twitter рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Есть касание!» — отметил он. По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС.

17 апреля сообщалось, что спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» с экипажем Международной космической станции (МКС) успешно приземлился в степи Казахстана.

Корабль с экипажем отстыковался от МКС в 04:53 по московскому времени.

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