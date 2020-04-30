Кремль отреагировал на данные о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о возможном уходе с поста премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом он рассказал РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства счел сообщения о том, что Мишустин может не вернуться в кресло премьера, ерундой.

Ранее СМИ сообщали, что глава правительства, вероятно, не вернется на свой пост после выздоровления. На это якобы указывает то, что вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности отдельным указом, хотя в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей, и дополнительного президентского указа не требуется.

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О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля. Получив положительный тест на коронавирус, он лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему выздоровления и попросил позвонить ему из больницы.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

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