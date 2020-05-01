Боец UFC призвал девушек-коллег перестать зарабатывать на своей сексуальности

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кертис Блэйдс раскритиковал коллег девушек, которые жалуются на сексуальную объективизацию со стороны медиа и болельщиков, но поддерживают популярность за счет откровенных фото в социальных сетях. Пост опубликован в Facebook тяжеловеса.

Блэйдс подчеркнул, что не имеет ничего против девушек, выступающих в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Однако, он считает, что ряд представительниц промоушена остаются в организации именно благодаря использованию в социальных сетях своих внешних данных. В пример он привел американок Пэйдж Ванзант и Рэйчел Остович.

Тяжеловес призвал девушек-коллег отказаться от зарабатывания денег на своей сексуальности, если они ставят целью достичь результата в октагоне. Нельзя иметь и мороженое, и кусочек торта. «Нужно выбрать что-то одно: либо впахивать и зарабатывать на достижениях в спорте, либо продавать фото в бикини и попрощаться с тем уважением, что приносит тяжелый труд», — заявил Блэйдс.

Ванзант опубликовала целую серию откровенных снимков со своим мужем во время пандемии коронавируса, что вызвало немалый интерес у болельщиков. Позже супруг бойца UFC Остин Вандерфорд назвал это попыткой «скоротать время» в режиме самоизоляции.

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