Министр спорта рассказал о будущем российского футбола в условиях коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, при каких условиях возможна доигровка чемпионата России по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

По его утверждению, ведомство готово содействовать завершению чемпионата, «но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров». Он отметил, что ждет от Роспотребнадзора инструкций, чтобы возобновить игры при наличии такой возможности.

«Естественно, без зрителей», — отметил он.

Матыцин добавил, что проведение соревнований будет возможно, если не поступит категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов. Еще одним фактором он назвал необходимость получить согласования со стороны соответствующих органов «на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина».

Чемпионат России, как и многие другие мировые футбольные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. По решению Российского футбольного союза (РФС) пауза продлится как минимум до 31 мая. К моменту объявления паузы в турнире единолично лидирует петербургский «Зенит», опережая ближайших преследователей на 9 очков.

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