Американские военные убили мирного жителя в Сирии

Американские военные убили мирного жителя в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По данным агентства, конфликт произошел возле нефтяного месторождения Конико. Военные США открыли огонь по автомобилю, в котором ехал мирный житель, потому что он свернул с дороги. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

В апреле сообщалось, что двое военнослужащих США бесследно пропали в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Когда они двигались на внедорожнике от нефтяного месторождения «Аль-Омар» в направлении месторождения «Аль-Танак» на востоке провинции, на них напали неизвестные. Автомобиль позже был найден полностью сожженным, однако следов самих военных найти не удалось.

В феврале американские военные нанесли воздушные удары по двум военным объектам в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, после чего американские военные открыли огонь по мирным жителям, собравшимся у блокпоста армии. Отмечалось, что сирийцы столпились пытались помешать проезду армии США. По версии агентства Anadolu, стычка произошла между сирийскими и американскими военными.

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