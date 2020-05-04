Раскритиковавшего ноющих о деньгах россиянах тренера «Ахмата» посчитали дармоедом

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который раскритиковал соотечественников за требования помощи у государства во время пандемии коронавируса. Ответ Уткина доступен в его Telegram-канале.

Уткин обратил внимание на то, что бывший футболист сборной России посчитал критиков власти дармоедами. При этом, подчеркивает журналист, команда под руководством Шалимова замыкает турнирную таблицу чемпионата. А сам специалист, по информации Уткина, получает за это «порядка полумиллиона долларов в год».

«Натренировал команду на последнее место, а дармоед кто-то другой?» — пишет Уткин.

3 мая Шалимов резко высказался в адрес критиков правительства, требующих финансовой помощи во время пандемии. Бывший игрок сборной России назвал их дармоедами.

«Ахмат» под руководством Шалимова занимает последнюю 16 строчку в турнирной таблице чемпионата России после 22 матчей.

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