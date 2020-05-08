Игрок сборной Англии трижды за сутки нарушил карантин и пожаловался на СМИ

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер трижды за сутки нарушил карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

6 мая англичанин покинул свой дом в Престбери отправился в гости к сестре в Ротерем, затем навестил родителей в Шеффилде, а вечером следующего дня съездил на велопрогулку с другом. Теперь игроку грозит штраф в размере 1 тысячи фунтов стерлингов.

После публикации материалов Уокер на своей странице в Instagram сделал заявление, в котором раскритиковал СМИ за то, что те лезут в частную жизнь его родственников.

5 апреля таблоид The Sun сообщил, что Уокер вместе с другом вызвал двух проституток к себе домой. Вечеринка прошла в ночь перед тем, как в аккаунте защитника в Instagram появилось видео с призывом соблюдать карантин. «Манчестер Сити» оштрафовал футболиста на 250 тысяч фунтов стерлингов.

Уокер в нынешнем сезоне провел 21 матч в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. На данный момент чемпионат страны приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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