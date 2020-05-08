Путин вновь заговорил о событиях перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову вновь обратил внимание на события, которые предшествовали Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства призвал Запад осудить так называемый Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии, о чем он говорил в декабре прошлого года. Путин напомнил, что соглашение, которое в советской и российской историографии принято называть Мюнхенским сговором, заключили с фюрером Адольфом Гитлером руководители Великобритании, Франции и Италии. «Как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя. Больше того: напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально», — добавил президент.

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По мнению Путина, попытки переписать историю предпринимаются для того, чтобы «взбодрить электорат».

В декабре Владимир Путин несколько раз затронул тему предвоенной политики ряда европейских государств и, в частности, упоминал деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Третьем рейхе одобрительно высказался об идее Адольфа Гитлера выслать евреев из Старого света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, где, по словам дипломата, состоялась жесткая беседа.

Незадолго до этого российский лидер признался, что его задела принятая в сентябре резолюция Европарламента, в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа. Также он пообещал написать историческую статью к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной.

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