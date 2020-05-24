Лучшего теннисиста Грузии обвинили в избиении бывшей жены

Правоохранительные органы Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили — спортсмен обвинен в избиении бывшей жены в поселке Авчала в пригороде Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно версии следствия, 28-летний теннисист избил бывшую супругу в присутствии ребенка 21 мая. В отношении Басилашвили возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок до трех лет. Однако теннисиста также могут обязать к общественным работам.

Басилашвили — лучший теннисист Грузии. Согласно рейтингу Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), грузин — 28-я ракетка мира. Свой лучший результат теннисист показал в мае 2019-го, тогда Басилашвили поднялся до 16-й строчки рейтинга.

Басилашвили трижды становился победителем турниров ATP в одиночном разряде.

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