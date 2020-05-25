Фигуристы Тутберидзе нашли место для тренировок во время пандемии коронавируса

Фигуристы группы Этери Тутберидзе будут тренироваться на спортивной базе «Новогорск» во время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на директора базы Николая Доморацкого.

По его словам, на место прохождения учебно-тренировочных сборов приехала, в частности, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная. Доморацкий подчеркнул, что группа Тутберидзе заехала на базу первой из всех фигуристов.

Тренировки на льду спортивного комплекса «Самбо-70» отделения «Хрустальный» спортсменам группы Тутберидзе пришлось прекратить в марте из-за распространения коронавируса. Сезон-2019/2020 в фигурном катании был завершен досрочно, а чемпионат мира был отменен.

21 мая появилась информация о том, что Тутберидзе планирует вернуться из США, где живет ее дочь Диана Дэвис, в Россию в ближайшее время.

В группе Тутберидзе кроме Косторной занимаются олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.

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