На Украине обвинили Зеленского в отсутствии политической воли по Донбассу

У президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для установления мира в Донбассе, поэтому ни одно из положений Минских соглашений не выполняется. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил руководитель оппозиционной фракции «Политическая платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его слова передает ТАСС.

«Вопрос: почему нет политической воли? Или он этого сознательно не хочет, или он чего-то или кого-то боится», — обвинил главу государства Медведчук. В качестве положительного факта политик отметил лишь обмен пленными между Москвой и Киевом, однако, подчеркнул он, это не имеет ничего общего с урегулированием на Донбассе.

Медведчук также заявил, что не знает о сценариях В и С, о которых в отношении альтернатив Минскому договору говорит Зеленский. Единственный вариант развития событий в случае несоблюдения соглашений, считает политик, — это потеря Украиной Донбасса.

Планы В и С Зеленский анонсировал 20 мая. Он обозначил лишь факт их существования, никак не раскрыв их содержания. При этом украинский лидер добавил, что не хочет прибегать к этим сценариям.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что после восстановления контроля Киева за границами ДНР и ЛНР с Россией «оккупационные» администрации республик будут устранены. Власти страны, по его словам, не намерены вести диалога с самопровозглашенными республиками.

О том, что Украина будет беседовать только со своими гражданами, находящимися в Донбассе, говорил еще глава офиса президента страны Андрей Ермак. Несмотря на это, добавил он, Киев будет вынужден согласовать с ЛНР и ДНР некие законодательные акты.

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