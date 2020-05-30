США пригрозили отправить войска в Африку из-за России

США могут отправить в Тунис дополнительный воинский контингент в том числе из-за действий России в Северной Африке, заявил глава Африканского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Стивен Таунсенд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам генерала, Вашингтон беспокоит безопасность в данном регионе из-за «раздувания Россией пламени ливийского конфликта». США изучают возможные варианты ответа, среди которых рассматривается применение бригады, добавил Таунсенд.

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26 мая Африканское командование ВС США официально обвинило Россию в переброске своей авиации в Ливию. Американские военные указали, что в эту страну были перебазированы несколько МиГ-29 и Су-24, и опубликовали несколько фотографий. В Пентагоне утверждают, что самолеты будут использоваться российскими наемниками для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Кремле и Минобороны России данную информацию не комментировали, в Госдуме и Совете Федерации заявили, что эти сведения являются ложью. Представитель Ливийской национальной армии назвал странным соответствующие публикации американской армии и пообещал, что в ближайшее время ЛНА выступит со специальным заявлением на эту тему.

В отношении Ливии, где идет гражданская война между армией Хафтара и силами признанного ООН правительства национального согласия, действует оружейное эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН. Есть множество случаев нарушения запрета: оружие сторонам ливийского конфликта передают Турция, ОАЭ, Египет и другие государства.

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