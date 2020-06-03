Американская певица оказала медицинскую помощь пострадавшим во время протестов

Американская певица Эшли Франджипани, более известная как Холзи, оказала медицинскую помощь пострадавшим во время протестов в Лос-Анджелесе. Соответствующие фото девушка разместила своем Instagram-аккаунте.

«Поскольку наши медики заняты борьбой с COVID-19 и устали от нее, в стране почти не осталось доступной медицинской помощи», — написала певица. Она рассказала, что лично оказывала первую помощь мужчинам, женщинам и детям, которым стреляли в грудь, лицо и спину. «Я была покрыта кровью невинных», — добавила Холзи.

Фото опубликовано @iamhalsey

По словам артистки, ее отец — чернокожий, а мать — врач скорой помощи. За последние дни два этих фактора соединились в ее жизни так, что заставили ее ужаснуться, поделилась Холзи. Она также призвала жителей США выйти из домов и «открыть глаза». «Легко, не выходя из своего дома, смотреть на грабежи и беспорядки по телевизору и потворствовать насильственным мерам, принимаемым властями. Но вы не видите невинных мирных протестующих, в которых стреляют, пускают газ и которых подвергают физическому насилию безжалостно», — заявила певица.

Ранее сообщалось, что многие звезды американского кино и шоу-бизнеса вышли на улицу во время протестов. Среди них певица Ариана Гранде, актер Тимати Шаламе, актриса Тесса Томпсон и модель Эмили Ратаковски.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек, большинство из которых были темнокожими. Американские власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.

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