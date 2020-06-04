Изувечивших свою смотрительницу агрессивных львов оставили в живых

Двух львов из австралийского зоопарка Шолхейвен, изувечивших свою смотрительницу, оставили в живых. По данным Daily Mail, решение оправдали тем, что они впервые проявили агрессию к человеку.

Владелец зоопарка Николас Шилко (Nicholas Schilko) подчеркнул, что двухлетних хищников по кличке Ариэль и Джуда, которые 29 мая напали на 35-летнюю работницу Дженифер Браун (Jennifer Brown), не стали усыплять. В результате нападения на голове и шее пострадавшей остались глубокие раны. Более того, в больнице ей потребовалось переливание крови.

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Отмечается, что Браун зашла в вольер со львами, чтобы произвести уборку. Австралийка заметила, что животные агрессивны и движутся в ее сторону. По рации она позвала коллег на помощь, но было уже слишком поздно. Когда работники зоопарка подбежали к клетке, изувеченная Браун лежала без сознания.

Прибывшие на место парамедики два часа обрабатывали пострадавшей раны, прежде чем доставить ее на вертолете в больницу Святого Георгия. По данным от 1 июня, больная находилась в критическом, но стабильном состоянии. В четверг, 4 июня, Шилко отметил, что Браун чувствует себя заметно лучше и постепенно восстанавливается.

Шилко заверил, что работники зоопарка проведут внутреннее расследование и установят причину произошедшего.

Браун работает в зоопарке Шолхейвен с 2013 года. Ранее она с трепетом отзывалась о львах, проживающих на территории парка. «Джен очень хорошо знает этих двух львов. До этого у нее был исключительно позитивный опыт при контакте с ними», — отметил Шилко.

В феврале сообщалось, что в охотничьем заказнике в южноафриканском городе Бела-Бела, провинция Лимпопо, львы загрызли 21-летнюю работницу. По предварительной версии, хищники напали на смотрительницу, когда она зашла в вольер. Несмотря на оказанную медпомощь, женщина погибла.

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