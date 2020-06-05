Белоруссия опровергла планы провести военные учения с НАТО

В Белоруссии опровергли планы провести военные учения с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны страны уточнили, что в отношении Белоруссии со стороны НАТО действует ограничительная мера: до сих пор не вступило в силу соглашение о безопасности (информации) между республикой и альянсом. По данным Минобороны, это соглашение подписано еще в 1995 году, но его вступление в силу блокируется альянсом.

Вместе с тем в ведомстве обратили внимание, что Белоруссия проводит совместные мероприятия боевой подготовки со странами-членами НАТО.

В декабре прошлого года Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС. По его словам, Минск заинтересован в передовом европейском опыте во многих сферах.

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