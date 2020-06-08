Заглядывавшего под женскую юбку извращенца сняли на видео

В таиландском городе Нонтабури поймали мужчину, заглянувшего под юбку незнакомой женщины. Об этом сообщает Newsflare.

Злоумышленник последовал за своей жертвой в лифт, встал позади нее и направил камеру своего телефона под ее юбку. Женщина заметила, повернулась и потребовала объяснений. «Я спросила, что он делал, и попробовала заглянуть в его телефон, — говорит пострадавшая. — Он настаивал на том, что ничего не делал. Тогда я пошла в отдел охраны здания и попросила показать мне запись с камеры видеонаблюдения в лифте. Посмотрев ее, я сразу же обратилась в полицию. Мне кажется, жить в одном доме с этим извращенцем небезопасно».

Через два дня подозреваемый пришел в полицию с повинной. 30-летний Патчарапхон Таитхип (Patcharaphon Taithip) признался, что направлял телефон под юбку пострадавшей, но уверял, что не снимал при этом ни фотографий, ни видео. В полиции считают, что он лжет, и надеются восстановить удаленные файлы. «Доказательств, которые предоставила жертва, достаточно для того, чтобы обвинить его в сексуальном приставании», — утверждает полковник полиции Амнаипхан Нилной (Amnaiphan Nilnoi).

В 2019 году сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.

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