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Лучший игрок АПЛ отказал ПСЖ и получит рекордную зарплату в «Ливерпуле»

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Фото: Phil Noble / Reuters

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк близок к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщает The Sun.

Соглашение предусматривает увеличение недельной зарплаты игрока с 200 тысяч до 245 тысяч евро, что станет рекордным окладом в истории красных. Контракт будет подписан на пять лет. По данным источника, 28-летним голландцем активно интересовался французский ПСЖ, но ван Дейк отклонил предложение парижан.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Ранее он защищал цвета «Саутгемптона», «Селтика» и «Гронингена». В нынешнем сезоне АПЛ, который должен возобновиться 17 июня, защитник провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В его активе также четыре гола в 33 встречах в составе сборной Нидерландов.

По итогам прошлого сезона АПЛ ван Дейк получил приз лучшему футболисту лиги. Он также стал лучшим защитником по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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