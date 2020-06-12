Игрок клуба НБА рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» Лонни Уокер на своей странице в Instagram рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии.

21-летний американец не раскрыл подробностей произошедшего, отметив, что на тот момент он был наивным ребенком, который не понимал, что к чему. Игрок также рассказал, что именно тогда решил отрастить волосы для экстравагантной прически, которая помогла ему психологически.

Уокер также отметил, что простил всех, даже тех, кто этого не заслуживает. Обиду американец посчитал мертвым грузом.

В нынешнем сезоне Уокер провел 53 матча в регулярном чемпионате НБА. Турнир был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. В начале июня сезон решили доиграть, среди возможных сроков возобновления фигурирует конец июля.

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