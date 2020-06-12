Песков рассказал о главных качествах мужчин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие качества считает главными для мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопросы юнармейцев во время онлайн-общения, Песков назвал в общей сложности пять качеств. Первые из них — ум, «который формируется из двух составных: природа и образование», честность и последовательность в действиях, а также внутренняя и внешняя сила.

Важными представитель Кремля также считает наличие чувства юмора и талант. Последний, считает Песков, есть у всех. «Каждый несет в себе талант, он просто у кого-то спит, а у кого-то он пробуждается сам, а кому-то нужно чуть-чуть больше поработать, чтобы его пробудить», — добавил он.

До этого пресс-секретарь Путина сравнил свою деятельность с работой саперов. По его словам, неосторожное высказывание могут использовать и против главы государства. Он также рассказал, что у президента не может быть полноценных выходных и отпуска и Владимир Путин — трудоголик в хорошем смысле.

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