Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной

Украина и Италия вышли из российского космического проекта «Гамма-400», предполагающего создание астрофизической космической обсерватории для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.

По его совам, Рим отказался от участия в проекте по административным причинам. «У них не было финансовых ограничений», — пояснил ученый. Планировалось, что итальянцы сделают для обсерватории часть прибора, которая измеряет угол прилета гамма-частицы. Теперь эту часть работу выполнят в России.

«С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие», — сообщил Гальпер. Киевские специалисты должны были изготовить детекторы — прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, благодаря чему ее можно измерить. Также в их задачи входило создание аппаратуры, измеряющей электромагнитную обстановку.

«Аппаратуру теперь должен сделать Институт космических исследований РАН, а наши кристаллы, мы рассчитываем, что через два года, будут такими же, как планировавшиеся ранее», — рассказал эксперт.

В то же время принять участие в проекте согласилась Белоруссия. Акт о намерениях проводить совместную работу

был подписан на уровне Академий наук. Минск готов произвести часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.

Запуск обсерватории намечается в 2030 году. «Гамма-400» предназначена для получения данных с целью определения природы «темной материи» во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.

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