В Ливии заявили о «начале конца» фельдмаршала Хафтара

Замминистра обороны правительства национального согласия (ПНС) Ливии Селахеттин Абдулла ан-Немруш заявил, что освобождение города Гирьяна от незаконных вооруженных формирований в прошлом году ознаменовало начало конца фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

Немруш назвал поворотным событием освобождение города с точки зрения защиты Триполи и других городов на западе Ливии. Он поблагодарил жителей Гирьяна за то, что они отказались сдать населенный пункт бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара.

«Освобождение Гирьяна стало началом конца и военным поражением для Хафтара», — подчеркнул замминистра. По его словам, эта победа показала «истинное лицо государств», оказывающих поддержку фельдмаршалу. «Они поняли, что проиграли, ставя на военного преступника», — добавил Немруш.

Гирьян был освобожден от ЛНА армией ПНС 26 июня прошлого года. Город использовался как оперативный штаб, где планировались атаки на Триполи.

Ранее стало известно о начале раскопок массовых захоронений, которые, как утверждает ПНС Ливии, оставили после себя наемники армии Хафтара.

После свержения и гибели в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в Ливии установилось двоевластие в виде международно признанного ПНС и временного парламента на востоке страны, поддерживаемого ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, чьи войска с апреля прошлого года ведут наступление на Триполи с целью свержения ПНС, однако им это так и не удалось.

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