В Госдуме отреагировали на обещание Зеленского вернуть Крым

В Госдуме отреагировали на обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым вместе с его жителями. В беседе с RT депутат от этого региона Руслан Бальбек назвал такое заявление украинского лидера популизмом.

«Зеленский уже неоднократно делал популистские заявления по Крыму, и все они ничего не стоят. Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — сказал Бальбек. Он также подчеркнул, что вариант возвращения полуострова в состав Украины не рассматривается.

Ранее Зеленский пообещал крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову, что вернет Крым. Он также отметил, что верит в такое развитие событий. Бекиров, в свою очередь, вручил украинскому лидеру крымско-татарский флаг, день которого празднуется 26 июля.

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