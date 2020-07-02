России предрекли дефицит мест для работы

Из-за пандемии коронавируса и общего экономического спада объем нового офисного предложения в крупнейших городах России по результатам 2020 года снизится более чем на 30 процентов, говорится в исследовании консалтинговой компании CBRE, предоставленном «Ленте.ру».

Ввод офисных площадей в региональных городах-миллионниках (исключая Москву и Санкт-Петербург) в первом полугодии 2020-го составил 20,7 тысячи квадратных метров — на 35 процентов меньше, чем в январе-июне 2019-го, подсчитали аналитики. При этом еще по итогам 2019-го в восьми из 14 крупных региональных городов снизилась доля свободных офисов.

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Наибольший дефицит доступного предложения (доля свободных мест для работы составляет 2 процента и менее) ощущается в Воронеже, Омске, Волгограде и Краснодаре. В целом эксперты предрекают его усиление.

«За 2019 год мы видим ситуацию, когда вакансия в региональных городах снижается, а ставки начинают расти. Рынок возвращается на сторону арендодателя. Учитывая, что не многие собственники пошли навстречу по предоставлению скидки из-за пандемии COVID-19, мы ожидаем дальнейшего роста ставок в ближайший год», — заключают в CBRE.

Ранее, в мае, было предсказано будущее торговых и бизнес-центров после пандемии. В международном архитектурном бюро Blank Architects предположили, что они не исчезнут полностью, но будут вынуждены переформатироваться.

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