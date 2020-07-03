В США вспомнили о летающем советском танке

В годы Второй мировой войны советские инженеры разработали специальную конструкцию танка-планера, который должен был решить проблему переброски тяжелой техники на поля сражений. О летающей боевой машине вспомнило американское издание The National Interest.

Как отмечает издание, армии с давних пор сталкиваются со сложностями при переброске танков на поле боя. Даже те боевые машины, которые могут быть доставлены при помощи самолетов, например, относительно современный немецкий Weisel, обычно обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было спустить на парашюте, как военных-десантников. Кроме того, экипаж танка в таком случае все равно приходится доставлять на землю отдельно от техники. В результате перед танкистами встает дополнительная задача — добраться до своей машины, что может быть затруднительно в условиях реального боя.

В 1942 году советский авиаконструктор Олег Антонов попытался решить эту проблему с помощью своей новой разработки — танка А-40, известного также как КТ-60. Данная машина представляла собой гибрид легкого советского танка Т-60 и планера. При этом танк имел минимальное вооружение и был практически лишен брони — это было необходимо, что максимально облегчить его вес. В частности, он оснащался 20- или даже всего 12,7-миллиметровым пулеметом, а его нижняя часть была фактически ничем не защищена, что делало его легкой мишенью во время пребывания в воздухе.

Экипаж А-40 состоял из двух человек: командира, который также выполнял функции пулеметчика, и водителя, который по совместительству был еще и пилотом. При приземлении крылья из дерева и холста, а также хвостовая опора отбрасывались, и машина могла продолжать движение на земле, осуществляя поддержку десанта.

Несмотря на кажущуюся перспективность данной разработки, А-40 был выпущен в единственном экземпляре и совершил всего один полет в рамках летных испытаний. Завершились эти испытания аварийной посадкой — экипажу удалось посадить машину и вернуться на базу. В дальнейшем от танка-планера было решено отказаться. Как отмечает The National Interest, в первую очередь это было связано с малой защищенностью машины и недостаточно мощным вооружением.

В мае The National Interest напомнило читателям о советской разработке начала холодной войны — самоходной минометной установке 2Б1 «Ока». Главным отличием супергаубицы была гигантская 20-метровая пушка калибром 420 миллиметров.

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