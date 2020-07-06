Появилось видео с попаданием молнии в 16-летнего российского футболиста

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В сети появилось видео, на котором в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попадает молния. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Baza.

Инцидент произошел во время тренировки команды. Голкипер попал в реанимацию после удара молнии. Футболист помещен в искусственную кому.

О случившемся стало известно 5 июля. «Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.

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