Российским страховщикам запретили расизм

В России собираются расширить тарифный коридор ОСАГО, объявили в Центробанке. Как сообщает газета «Коммерсантъ», страховщики теперь могут двигать цену полиса вверх и вниз на 11 процентов. Кроме того, согласно новым правилам, страховщикам при оформлении полисов запрещается учитывать при тарификации расу клиентов, их национальность и вероисповедание, а также принадлежность к политическим партиям.

Предполагается, что тарифы для физических лиц расширят на 10 процентов, для юридических — на 20 процентов, а для такси — на 30 процентов. Сейчас минимальное значение базовой ставки равняется 2746 рублям, максимальное — 4942 рублям.

Ранее сообщалось о хитростях, на которые идут российские страховщики при оформлении ОСАГО. По информации Центробанка, некоторые страховые компании нарушают право владельцев транспортных средств на приобретение полиса. Клиентов отправляют в другие подразделения для осмотра машин, там искусственно создаются очереди, что приводит к затягиванию сроков.

Также существует схема мошенничества с ОСАГО. Злоумышленники продают автовладельцам фальшивые полисы ниже их реальной стоимости. Указывается, что в случае аварии выплат по таким полисам не будет, но фальшивые документы якобы должны вводить в заблуждение сотрудников полиции.

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