Стали известны подробности смерти 23-летнего российского хоккеиста

Стали известны подробности смерти российского нападающего «Южного Урала» Павла Крутия. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что Крутий не прошел всех врачей при медосмотре перед утренним занятием на сборах. Хоккеисту стало плохо во время кросса на десять километров. После осмотра клубный врач вызвал скорую помощь.

О смерти Крутия сообщалось ранее 10 июля. Предварительная причина смерти — закупорка легочной артерии кровяным сгустком.

Крутий выступал за различные клубы ВХЛ с 2017 года. В прошлом сезоне форвард играл за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата он набрал 11 очков по системе «гол+пас».

3 февраля вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в 18 лет. Причиной смерти стала саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета).

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