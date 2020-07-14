В российском регионе начали проверку после попадания нефтепродуктов в озеро

Следственный Комитет России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начал проверку в Комсомольском районе Хабаровского края после попадания нефтепродуктов в озеро Голое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СКР.

Уточняется, что место, где нефтепродукты попали в водоем, находится в труднодоступном районе. Масштабы утечки не сообщаются.

«В результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровском краю и Еврейской автономной области проводится проверка», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Нефтепровод перекрыли, утечка нефтепродуктов локализована.

29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизации резервуара с дизельным топливом: из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы. «Норникель» отказался признать размер ущерба природе.

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