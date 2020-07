Рыба ударила по лицу министра обороны Молдавии

Министра обороны Молдавии Александра Пынзаря во время военных учений ударила по лицу рыба. Видеозапись произошедшего он опубликовал на своей странице в Facebook.

В ролике Пынзарь ехал по водоему на бронетранспортере с открытым люком. Из воды выпрыгнули несколько рыб, одна из них ударила министра по лицу, а затем упала ему под ноги в кабину. Видео он сопроводил песней In the Army Now группы Status Quo.

В подписи к ролику министр сообщил, что инцидент показался ему приятным и смешным. «Я не большой поклонник рыбалки, но всем рыбакам желаю такой же удачи, какую получил я, сам того не ожидая», — добавил он.

Пынзарь стал министром обороны Молдавии в марте 2020 года. В разные периоды своей карьеры он возглавлял департамент пенитенциарных учреждений, департамент криминальный полиции, отдел по борьбе с организованной преступностью, Генинспекторат полиции.