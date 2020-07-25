В ЛНР сообщили об отправке украинцев в Азербайджан на борьбу против Армении

Служба безопасности Украины (СБУ) курирует участие украинских националистов в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана. Об этом на брифинге 24 июля заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий. Запись брифинга доступна на YouTube.

По данным, озвученным Осадчим, националистические структуры вербуют как украинских граждан, так и бывших и действующих военнослужащих ВСУ, обладающих боевым опытом. Цель вербовки — отправить их на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении.

Представитель НМ ЛНР сообщает, что работой по этому направлению руководит заместитель главы СБУ Владимир Горбенко — это обозначает, что Украина на государственном уровне вмешивается в дела другой страны.

«Кроме того, мы располагаем информацией о подготовке националистами провокационных акций в Харькове, Запорожье и в Киеве в отношении граждан армянской национальности», — рассказал Осадчий.

15 июля стало известно, что посольство Украины в Армении облили борщом в знак протеста — Украина выступила в поддержку азербайджанской стороны конфликта.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. На следующий день МИД Украины заявил о «глубокой обеспокоенности» происходящим. Киев подчеркнул, что «выступает за политическое урегулирование ситуации на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики». После этого украинского посла вызвали в МИД Армении.

Между Ереваном и Баку идет многолетний спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но периодически военные действия возобновляются.