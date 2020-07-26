Олимпийский чемпион из России посмеялся над вызовом американского борца

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев отреагировал на вызов американца Дэвида Тэйлора — чемпиона мира в категории до 86 килограммов. Пост доступен в Instagram-аккаунте россиянина.

«Нормально ты замахнулся, парень. Кушай, тренируйся. Может осенью увидимся», — написал Садулаев. В комментариях к публикации пользователи сочли, что олимпийский чемпион посмеялся над вызовом Тэйлора. Борцы выступают в разных весовых категориях. Садулаев борется в категории до 97 килограммов.

19 июля в интервью порталу FloWrestling Тэйлор признался, что хотел бы побороться с Садулаевым. Последний считается лучшим борцом мира без учета весовых категорий.

При этом золото в Рио-де-Жанейро россиянин завоевал, выступая в категории до 86 килограммов. Садулаев по четыре раза завоевывал золотые медали на чемпионатах мира и Европы.

Тэйлор — чемпион мира в категории до 86 килограммов. Также на его счету и победа на Панамериканских играх.