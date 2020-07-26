Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте команды.

Причиной ухода тренера стал переход в другой клуб. Как сообщает «Чемпионат», Талалаев согласовал двухгодичный контракт с «Ахматом».

Талалаев поблагодарил руководство клуба и футболистов, а также отметил, что тренерскому штабу удалось «встряхнуть команду». «Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное», — заявил он.

На данный момент руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус. «Крылья Советов» продолжат подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику.