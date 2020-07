Кремль отреагировал на обвинения в адрес ГРУ в распространении фейков о COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал навязчивой фобией распространяемые в США утверждения о распространении российскими разведчиками фейков о коронавирусе. Таким образом он отреагировал на новые обвинения в адрес ГРУ в американской прессе по поводу COVID-19, передает ТАСС в среду, 29 июля.

Ранее The New York Times и Associated Press со ссылкой на американские источники сообщили, что бывшие сотрудники ГРУ создали сайты, через которые распространяли ложные материалы о пандемии.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал эту информацию недостоверной. Сенатор допустил, что это очередной вброс американских спецслужб.